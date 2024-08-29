マンションに長年暮らしていると、新築で入居した時にはなかったさまざまな問題が起きてくる。「管理会社から修繕積立金や管理費の値上げを提案された」「管理組合の役員に選ばれたが何をすればいいのか」「修繕計画はどのように進めればいいのか」―。築年数が古くなればなるほど思いもよらない問題が生じる。そんな困りごとを、住民たちが本音で語り合う「マンション居住者交流会よそのマンションどーしょん！？」を毎月、岡