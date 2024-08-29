10月19日（土）・20日（日）の2日間にわたり、岐阜県・リバーポートパーク美濃加茂内特設会場で開催される『ONE PARK RIVERFES2024 in MINOKAMO』から、第2弾出演アーティストが発表された。 『ONE PARK RIVERFES2024 in MINOKAMO』は、岐阜県・美濃加茂市の“リバーポートパーク美濃加茂”特設会場を舞台に誕生したキャンプインフェス。社長（SOIL&”PIMP”SESSIONS）が音楽顧問