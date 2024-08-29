ヒューマントラストシネマ有楽町ほかにて公開中の『アニエス V. によるジェーン B.』と『カンフーマスター！』より、本編映像の一部が公開された。 参考：ジェーン・バーキン国内外の盟友からコメント到着大島依堤亜のオルタナティブポスターも 2023年7月16日に急逝したジェーン・バーキンの没後1年追悼トリビュート企画『ジェーン B.とアニエス V. &#