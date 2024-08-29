ブルース・スプリングスティーンが、ジェシー・マリンの楽曲「She Don’t Love Me Now」をカバーした。 （関連：【映像あり】ブルース・スプリングスティーン、ジェシー・マリン「She Don’t Love Me Now」をカバー） 本カバーはスプリングスティーンが元HEART ATTACK／D Generationのロックシンガーであり、現在療養中のジェシー・マリンに捧げる