西日本鉄道（福岡市）は29日、台風10号の影響で、30日の西鉄電車と路線バスの運行を、全線・全地区で始発から見合わせると発表した。台風の動きや被害状況次第で、同日中に運行を再開する可能性もあるという。高速バスは2路線を除き、30日も終日運休する。（松本紗菜子）▶台風情報（気象庁）▶西鉄運行情報▶JR九州運行情報▶福岡市地下鉄運行情報