JR東海は、東海道線の8月29日の運転計画を変更し、静岡駅～豊橋駅間について、29日は終日運転を見合わせると発表しました。 JR東海が29日午後4時20分時現在で発表した 大雨の影響に伴う29日の静岡地区の在来線運転計画(変更)は以下の通りです。 【東海道線】 ＜熱海駅～静岡駅＞ 午後10時頃までに上下で終日運転見合わせ ＜静岡駅～豊橋駅＞ 上下で終日運転見合わせ 【身延線】 ＜富士駅～西