第６９回全国高校軟式野球選手権大会は２９日、兵庫県の明石トーカロ球場で準決勝２試合が行われ、３０日の決勝は３連覇を狙う中京（東海・岐阜）と仙台商（東東北・宮城）の顔合わせとなった。中京は能代（西東北・秋田）に１９―０で圧勝。仙台商は開新（南部九州・熊本）を３―１で破った。