【ソウル時事】米韓両軍は２９日、朝鮮半島有事を想定して１９日から実施していた定例合同軍事演習「乙支フリーダムシールド（自由の盾）」を終了した。韓国軍当局者は「演習を通じて北朝鮮のいかなる挑発にも圧倒的に対応できる能力や態勢を一層強化した」と強調した。北朝鮮は外務省の声明で「侵略戦争の演習だ」と非難したが、期間中に弾道ミサイルの発射は行わなかった。