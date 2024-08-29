静養のため長野県軽井沢町を訪れていた上皇ご夫妻は２９日午後、新幹線で帰京された。ご夫妻は２２日に同町入りし、２３日に旧満州から引き揚げてきた人たちが入植した大日向開拓地を散策。２７日には出会いの場となった軽井沢会テニスコートを訪れた。