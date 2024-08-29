台風10号の接近に伴い、大分県内では、けが人が出ているほか、冠水や倒木などが相次ぎ、道路被害が広がっています。 【写真を見る】台風10号接近大分県内で女性1人けが倒木や冠水相次ぎ、道路被害広がる 県の発表によりますと、大分市では80代の女性が風にあおられて転倒し、軽いけがをしました。 大雨により、冠水や土砂の流出、倒木などが相次ぎ、国道で4件、県道で40件、市町村道で33件の被害が出ています。 そのほか、