俳優の佐藤二朗（55）、女優の宮沢りえ（51）が29日、都内で行われた舞台「そのいのち」制作発表会見に登壇した。宮沢演じる主人公の介護ヘルパーと雇い主の要介助者の女性とその家族を描く。脚本も担当した佐藤は12年ぶりに書き下ろした新作戯曲に「座組一丸となって立ち向かわないと超えられない山。でもこの登山はやる価値がある」と気合十分。脚本家としては「負を力に変えるのが生きることだと思っていて、それを物語にし