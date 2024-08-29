8月31日に札幌競馬場で行われる、第59回札幌2歳ステークス(2歳・GIII・芝1800m)の出走馬・騎手が確定した。 コスモス賞を圧勝したアスクシュタイン(牡2、栗東・藤原英昭厩舎)は北村友一騎手、同舞台の新馬戦を圧勝したマテンロウサン(牡2、栗東・昆貢厩舎)は横山和生騎手。 アスクシュタイン北村友一アルマヴェローチェ横山武史ショウナンマクベス岩田康誠トップオンザヒル菱田裕二ニシノタンギー