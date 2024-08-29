大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日13時～15時30分）、8月29日の放送にお笑いコンビの鬼越トマホーク（坂井良多、金ちゃん）が登場。大竹が二人のキャラクターに迫った。 大竹まこと「噂では、けっこう売れてきて、忙しいって聞いているよ」 坂井良多「そんなことないです（笑）」 金ちゃん「どこの噂ですか（笑）」 大竹「何