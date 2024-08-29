協会トップが?猛ゲキ?を飛ばした。大相撲秋場所（９月８日初日、東京・両国国技館）を控えた２９日、横綱審議委員会（横審）による稽古総見が国技館で行われた。横綱照ノ富士（３２＝伊勢ヶ浜）は持病の糖尿病とヒザ痛のため欠席。大関から関脇へ転落した貴景勝（２８＝常盤山）も首痛のため、参加しなかった。日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）は照ノ富士について「体調が悪いのなら仕方がない。（調整期間が）あと１