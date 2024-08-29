先陣を切って自民党総裁選への出馬を表明した「コバホーク」こと小林鷹之議員（49）。表明直後に「政治とカネ」の問題が発覚し、さすがに応援団からも「間が悪すぎる」との声が上がっている。【必読！】高市早苗「飲みィのやりィのやりまくり…」 自伝でブチまけていた“肉食”の衝撃！小林が代表を務める千葉県第2選挙区支部が27日、小林へ無償提供した事務所費28万円が不記載だったとして、政治資金収支報告書を訂正していた