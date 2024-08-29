ロンドン勢はきょうもユーロ売り・ポンド買いで始動＝ロンドン為替 ロンドン序盤に向けて、きょうもユーロ売り・ポンド買いが先行している。ポンドドルが高値を1.3227レベルに伸ばす一方で、ユーロドルは1.1140レベルの高値から1.1120台へと小反落している。ユーロポンドは、0.8430付近から0.8410台へと軟化している。ユーロポンドは本日を含めて７営業日連続で陰線を示現している。 EUR/GB