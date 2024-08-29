映画『ラッシュアワー』や『ベスト・キッド』などで知られるジャッキー・チェンが、現地時間8月28日、パラリンピックの聖火ランナーを務めた。【写真】酔拳ポーズ、ジャッキーちゃんとのご対面、主題歌生歌唱と超ご機嫌なジャッキー・チェンPeopleによると、この日ジャッキーは白いジャージ姿で、トレードマークの黒ぶちメガネをかけ、詰めかけた大勢のファンが見守るなか、聖火を手に、パリの街を歩いたそうだ。今年70歳を