「南海トラフ地震臨時情報・巨大地震注意」の発表に伴う特別な注意の呼びかけが今月15日に終わってから2週間が経過しましたが、南海トラフ地震の想定震源域では、その後も特段の変化は観測されず、気象庁は南海トラフ沿いでは、いつ巨大地震が発生してもおかしくないことを気に留めて、日頃からの地震への備えを続けてほしいとしています。気象庁によりますと、日向灘では、今月8日に宮崎県日南市で最大震度6弱を観測するマグニチ