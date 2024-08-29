女子プロゴルフツアーのゴルフ５レディス（賞金総額７０００万円、優勝賞金１２６０万円）は３０日から３日間、岐阜・ゴルフ５ＣみずなみＣ（６５５９ヤード、パー７２）で行われる。今季、ポイントランク２７位の原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）は、ＮＥＣ軽井沢７２（９〜１１日）以来、３週ぶりに日本女子ツアーに出場する。大会前日の２９日「今、何をしても楽しくない。わくわく感を取り戻したい