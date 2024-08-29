大分県内は日田市など一部が暴風域に入っていて、豊後高田市と宇佐市・由布市・国東市の3万9420世帯、7万5494人に警戒レベル5の緊急安全確保が発表されています。降り始めからの雨量は、由布市湯布院町で527.5ミリなどとなっています。