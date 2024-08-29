自民党総裁選をめぐり、林官房長官は自身を支援する国会議員と会議を開き、終了後、総裁選に出馬する意向を固め、「9月3日にも会見をしたい」と述べました。会見の日取りに関しては、台風の被害の状況を見極めながら柔軟に判断する考えです。国会内で記者団の取材に答えました。