気象庁ホームページでは、台風への備えとして以下のように呼びかけています。【写真を見る】「家の中のものをいったん集めてみる」台風への備え 今一度見直しを【ひるおび】≪非常用品の確認≫▼懐中電灯▼携帯用ラジオ▼救急用品≪非常用食品の確認≫▼乾パンやクラッカー▼レトルト食品▼缶詰など最低3日分≪水の確保≫▼飲料水（1人1日3リットル）▼生活用水として風呂にお水を張る≪室内の安全対策≫▼窓ガラスに飛散防止フィ