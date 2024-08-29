TBS系「水曜日のダウンタウン」（水曜午後10時）の公式サイトが29日までに更新され、21日に放送された一部内容に誤りがあったとする謝罪文が掲載された。誤りがあったのは、「『水曜日のダウンタウン』終了デマ、拡散王決定戦」企画でオンエアされたVTR内で、「出演者から【虚偽の情報】を伝えた相手の一人について、【日本テレビ「DayDay.」総合演出】とナレーションとテロップで紹介しましたが、お伝えしたのはこの方ではなく、