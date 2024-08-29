２９日の東京株式市場は、朝方は売りに押される地合いとなったが、その後日経平均株価は下げ渋る展開となり、プラス圏に浮上する場面もあった。 大引けの日経平均株価は前営業日比９円２３銭安の３万８３６２円５３銭と３日ぶり小反落。プライム市場の売買高概算は１６億３０５万株、売買代金概算は３兆８５５６億円。値上がり銘柄数は６３７、対して値下がり銘柄数は９４４、変わらずは６１銘柄だった。 きょうの東京