JR東日本秋田支社は、「サヨナラホキ800形貨車撮影会＠土崎」を9月21日(土)に開催します。「ホキ800形」は、線路の砕石(バラスト)を散布する貨車です。撮影会は「ホキ800形」メインとなり、機関車(EF81形電気機関車)を連結した状態での撮影や、「GV-E197系電気式気動車」を並べての新旧砕石輸送車両の撮影などができます。ほかにも、ホッパー(砕石積載部)開閉扉操作、ホキ800形貨車作業台でのハンドル操作によるホッパー開閉扉操