（台北中央社）卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）は29日、不倫騒動で辞任した李孟諺（りもうげん）前交通部長（交通相）の後任に、陳世凱（ちんせいがい）行政院（内閣）報道官を選んだと発表した。来月2日に就任する予定。47歳の陳氏は史上最年少の交通部長となる。陳氏は1977年生まれ。東海大学政治学科卒業後、台北科技大学でEMBAを取得した。2010年から22年まで台中市議を3期務め、今年1月の総統選では民進党・頼清徳（