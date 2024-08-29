（台北中央社）日本の対台湾窓口機関、日本台湾交流協会の大橋光夫会長は27日、林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）と台北市内の外交部（外務省）庁舎で面会し、台湾が環太平洋経済連携協定（TPP）に加入することを歓迎する日本の立場は明確で、今後も変わらないとの考えを示した。外交部が28日、報道資料で伝えた。両氏は国際情勢やエネルギー安全保障、地域経済統合などについて意見を交わした。林氏は自身のフェイスブック