■八木勇征（FANTASTICS）の「かわいさ＆かっこよさの合わせ技」ドラマ撮影オフショット 【写真】かわいすぎる！ソフトクリームをつけた八木勇征（FANTASTICS） FANTASTICSの八木勇征が自身のInstagramを更新。顔にクリームをつけたかわいらしい姿を披露した。 公開されたのは、八木が現在出演中のドラマ『南くんが恋人!?』（テレビ朝日系）第7話（9月3日放送）のオフショット。予告編では、ちよみ（飯沼愛）が差し