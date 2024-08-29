29日の日経225オプション2024年11月限（最終売買日11月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は11枚だった。コールの合計出来高は3枚。コールの出来高トップは3万8750円の1枚（1080円）だった。プットのの合計出来高は8枚。プットの出来高トップは2万円の5枚（1円安19円）だった。 コールプット 出来高前日比 価