「今回の空白域は（24）〜（26）。ケチャップ数字はありません。最有力は空白域内の（24）。今年の出現が1回しかなく、3月1日以来出ていません。最後の出現からもうすぐ半年ですし、さすがにそろそろ……でしょう。次いで（16）。月別データでは、8月の出現が4回で最少となっています」（ロト探偵・工藤氏）先週は1等該当なしで、3億6000万円超のキャリーオーバーが発生中です。大チャンス、強気に攻めましょう！【ロト7 第590