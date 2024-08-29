モデルで俳優のトリンドル玲奈（32）が29日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の山本直寛（30）との夫婦2ショットを公開した。【写真】夫に寄り添う“夫婦ショット”公開のトリンドル玲奈トリンドルは「今日は夫の30歳のお誕生日」と報告し、「おめでとうー」とハートの絵文字付きで夫を祝福。寄り添う夫婦ショットを2枚アップし、「いい歳になりますように。これからも末永くよろしくね」とメッセージした。この投稿に