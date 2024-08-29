9月7日にさいたまスーパーアリーナにて開催される「第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER」の新たな出演者が29日、発表された。「第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER」の新たな出演者発表メインモデルに、グループ卒業後初のTGCのランウェイとなる小林由依が1年ぶりに登場するほか、話題作への出演が絶えず、今最も注目を集める女優のひとり出口夏希が登場する。ゲストに、15歳