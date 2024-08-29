日本サッカー協会は29日、W杯アジア最終予選の中国戦（9月5日、埼スタ）、バーレーン戦（同10日、リファー）に臨む日本代表メンバー27人を発表した。今夏のパリ五輪で8強入りしたU―23日本代表のDF高井幸大（19＝川崎F）がA代表初招集。J1首位の町田からはDF望月ヘンリー海輝（22）がサプライズで初招集された。会見した森保一監督は、2人を初招集した理由について「所属チームで存在感のあるプレーをしているので評価させてい