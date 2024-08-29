上皇ご夫妻は29日、長野県軽井沢町での静養を終え、新幹線で帰京された。22日から滞在し、戦後に中国の旧満州から引き揚げてきた人が入植した大日向開拓地で野菜畑を散策した。この他、ご夫妻の出会いの場となった思い出のテニスコートに足を運び、居合わせた人たちと交流した。