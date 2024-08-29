大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が28日に自身のアメブロを更新。9年前と同じプールで撮影した娘達との親子ショットを公開した。【映像】花田虎上が家族に作った“ちゃんこ鍋” この日、花田は「ホテルのプールで泳いでました」と明かし、プールに入る自身の姿を公開。「9年前同じプールで撮りました」と9年前と同じプールで撮影した娘達との親子ショットも公開し「また戻ってこれで良かったなぁ