殺人や加重暴行などで訴追されたニコール・バージー被告/Allegheny County Jail/KDKA（ＣＮＮ）イーサン・カッツさんとサバンナ・ロバーツさんは６月１５日の夜、生後６週間の双子の１人、アリくんの治療を求めて米ペンシルベニア州ピッツバーグの病院へ向かった。アリくんの性器には謎の傷があり、出血していた。長年の友人であるニコール・バージー被告（３０）がカリフォルニア州サンディエゴからふたりの家を訪ねてきていた。