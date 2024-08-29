Image: Etsy 米ミズーリ州のガレージメーカー、Ellitone Synthesizersがちょっとユニークな楽器デバイスを発表しています。Ellitone KeyControlは12鍵仕様のMIDI/CV キーボードです。一見するとまな板みたいなルックスですが、これが立派なMIDI鍵盤なのです。さまざまな演奏スタイルに対応 Image: Etsy 使わ