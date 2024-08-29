同じ大関には負けられない。大相撲秋場所（９月８日初日、東京・両国国技館）を控えた２９日、国技館で横綱審議委員会（横審）による稽古総見が開かれた。大関豊昇龍（２５＝立浪）は、大関琴桜（２６＝佐渡ヶ嶽）らと計１６番取って９勝７敗だった。稽古後に豊昇龍は「調子は悪くない。前に出る相撲が取れているし、いい感じに体は動いている」と納得の表情を浮かべた。先場所１２日目の取組で、琴桜を首投げで破った際に右