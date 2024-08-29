米国の人気司会者でスポーツアナリストのスティーブン・Ａ・スミス氏（５６）がヤンキースファンのみならず、ＭＬＢファンから猛バッシングを浴びている。スポーツ専門チャンネル「ＥＳＰＮ」の番組「ファーストテイク」に出演したスミス氏は、もっか５１本塁打とトップを独走するジャッジについてしたり顔でこう話した。「ソトをジャッジの後ろに立たせていることがヤンキースで今年大活躍した一因だ。私の言ってる意味が分かる