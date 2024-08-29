9月1日に中京競馬場で行われる、第44回小倉2歳ステークス(2歳・GIII・芝1200m)の出走馬・騎手が確定した。 好時計で未勝利戦を勝ったレイピア(牡2、栗東・中竹和也厩舎)は松山弘平騎手、函館2歳S3着からここへ臨むエンドレスサマー(牡2、美浦・上原佑紀厩舎)は岩田望来騎手。 アーリントンロウ西村淳也アブキールベイ西塚洸二エイシンワンド幸英明エイヨーアメジスト酒井学エンドレス