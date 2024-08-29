1.見られたら最高級の愛の証？「甘えたいキモチ」 もともとサイレントニャーは、子猫と母猫のコミュニケーション手段とされています。 一般的には、子猫が母猫から独り立ちするのは生後6カ月前後と言われており、短期間で母猫から多くのことを学び、自立していきます。 しかし、飼い主さんと一緒に生活する猫にとっては、飼い主さんこそが母猫のような存在であり、成猫になっても甘えたいキモチを持ち続ける