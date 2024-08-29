台風10号の影響が続いています。西鉄電車と西鉄の路線バスは30日、始発からすべての路線で運転を見合わせると発表しました。 西鉄電車は天神大牟田線、貝塚線ともに29日、順次運転を取りやめ、終日運休となっています。西鉄の路線バスも29日午後から、運転を取りやめています。