俳優のパク・ボゴムが、ドラマ「グッドボーイ」の撮影中に負傷したと28日、複数の韓国メディアが報じた。 【写真】ドラマ「グッドボーイ」でユン・ドンジュ役を演じたパク・ボゴムは金メダルを首に！ パク・ボゴムの所属事務所THEBLACKLABEL（ザ・ブラックレーベル）関係者は29日、韓国メディア「韓国日報」の取材に応じ「パク・ボゴムは、ドラマ『グッドボーイ』のアクションシーン撮影中に