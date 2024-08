Googleが2024年8月28日に、マルチモーダルAI「Gemini」の画像生成機能に対し、画像生成モデルの「Imagen 3」を導入することを発表しました。同時に、人種的描写の問題から一時停止させられていた人物の画像生成機能も再開する見込みであることを伝えています。Google Gemini updates: Custom Gems and improved image generation with Imagen 3https://blog.google/products/gemini/google-gemini-update-august-2024/Google to Le