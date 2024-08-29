受け継がれる伝統の花籠編み技術中国広西チワン族自治区百色市21日、百色市巴別郷三坡村で花籠を編む梁秀群さんの手元。（百色＝新華社記者/周華）【新華社百色8月29日】中国広西チワン族自治区百色市巴別郷三坡村には、麦わらで花籠を編む風習が400年にわたり続いている。花籠は小麦の麦わらを用い、四角形やひし形、平形、円形などに編み、周りを花、鳥、魚、虫などの文様で飾る。「福」「寿」「平安」「吉祥」などおめでた