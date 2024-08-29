ブリーダーズＣフィリー＆メアターフ・米Ｇ１（１１月２日、デルマー競馬場・芝２２００メートル）に挑戦するアリスヴェリテ（牝４歳、栗東・中竹和也厩舎、父キズナ）の鞍上は、木村和士騎手＝カナダ＝に決まった。木村騎手は２１年から３年連続でカナダのリーディングを獲得。中竹調教師は「向こうに行ってから、時間があるときは毎日乗ってほしいと思っています。コミュニケーションが取りやすいということで依頼しました」