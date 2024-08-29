◆イースタン・リーグ巨人―オイシックス（２９日・ジャイアンツ球場）巨人の育成ドラフト２位・村山源内野手＝鹿屋中央＝が、公式戦初本塁打で初打点をマークした。イースタン・オイシックス戦に「９番・遊撃」で先発出場。３点リードの６回２死で右腕の西村に対すると、初球の内角寄りの直球を捉えて左中間スタンドへと運んだ。５回終了後に降雨のため約１時間の中断があり、６回には２番手・富田が１失点。２軍で１１試合