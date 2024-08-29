２９日午後３時１０分頃、ＪＲ中央線快速電車の吉祥寺駅で人身事故が発生した。この影響で、中央線快速の東京―高尾駅間の上下線と、中央・総武各駅停車の中野―三鷹駅間の上下線で一時運転を見合わせていたが、午後４時５分頃に運転を再開した。