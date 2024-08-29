台風１０号の影響で、大分県豊後高田市は午後２時４０分、市内の四つの川で氾濫の恐れがあるとして市内全域に避難情報で最も危険度が高い「緊急安全確保」を発令した。また、同県国東市も午後３時、市内の安岐川などが氾濫し、土砂災害の恐れもあるとして市内全域に緊急安全確保を出した。