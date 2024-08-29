新弟子検査で身長を測る三田大生＝29日、東京都墨田区の両国国技館大相撲秋場所（9月8日初日・両国国技館）の新弟子検査が29日、東京・両国国技館で行われ、ただ一人受検で幕下最下位格付け出し資格を持つ三田大生（22）＝栃木県出身、二子山部屋＝は身長173センチ、体重118キロだった。167センチ以上、67キロ以上の体格基準を満たし、内臓検査の結果を待って初日に合格が発表される。近大出身の三田は昨秋の国体成年個人ベス